¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¥Þ¥ÞÍ§²ñ³ÈÂçSP¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤Î¿²¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉ×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¡£2°Ì¤Î¡Ö¥¤¥Ó¥­¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬¿Ê¤ß¡¢¾±»Ê¤¬¡Ö¿²¤Æ¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¥ß¥­¥Æ¥£¡×¤ÈË½Ïª¡£Æ£ËÜ¤¬¡Ö¥¤¥Ó¥­¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾±»Ê¤¬¡Ö¿²¸À¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡Ä¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö²ñÏÃ¤Ç