¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò6µ¡È¯Ãí¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A350·¿µ¡¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥18,000¥­¥í¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹À½¤Î¥È¥ì¥ó¥ÈXWB¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢µìÀ¤Âåµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±¿¹Ò¥³¥¹¥È¤äÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò25¡óºï¸º¤¹¤ë¡£