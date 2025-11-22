¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬22Æü¡¢·§ËÜ»Ô¡¦¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥­¥Ã¥º2025¡×¤Ë»²²Ã¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â½Ð¿È¤ÎÇØÈÖ¹æ8¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Î¡È³®Àû¡É¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¡×¤À¡£¡Ö¤Þ¤À1Ç¯¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤·¤Ã¤«