Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ç18Æü¤Ëµ¯¤­¤¿¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï22Æü¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¾ÚµòÉÊ¤Î°ìÉô¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¢Æü¼Â»Ü¤·¤Æ¤­¤¿¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó½ª¤¨¤¿¡£