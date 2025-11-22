½ÐÄ¥·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤è¡ª¤³¤É¤â¤Ç¤¸¤Þ¤Ï¤¯¡×¤¬23Æü¤Þ¤Ç¸ÞÅç»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹â¤µÌó4.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¡¢¥´ー¥«ー¥È¤Ê¤É¡£ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ10¼ïÎà¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸ÞÅç»ÔÃæ±û¸ø±à¤Î»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¤¹¤ë¤è¡ª¤³¤É¤â¤Ç¤¸¤Þ¤Ï¤¯¡×¡£ ¸ÞÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ËÂ³¤­2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ (Íè¾ì¼Ô) ¡Ö¸ÞÅç¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×