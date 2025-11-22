SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¤¬¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡½¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥®¥ç¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õÆüËÜ¿©ËþµÊ¡ª¥É¥®¥ç¥à¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥É¥®¥ç¥à¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È±¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯Æ·¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢ÃÎÅª¤µ¤È²Ä°¦