11·î22Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦Ê¡ÅçÊüÁ÷¾Þ¡Ê3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥À1150m¡Ë¤Ï¡¢²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥º¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ5¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Æ£Ìî·òÂÀ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ü¥Ì¡¼¥ë¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£À¬¹°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¹âÅò²¹ÀôÆÃÊÌ¡Û8ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¤¬º¹¤·ÀÚ¤ëÆ±¥³¡¼¥¹¤Ç2¾¡ÌÜ²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥º¥é¥¤¥È¤¬