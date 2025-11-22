µð¿Í¤Î¿·¿Í£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô¡Ê¤¬¤¯¤È¡Ë³°Ìî¼ê¡áÃæÂç¡á¤ÏÎÀ¤Î¿©Æ²¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤¹¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿©»öÌÌ¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Ë¡Ö¥¬¥¯¥È¡×¡¢¡Ö¥¬¥¯¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥é£´¥ë¡¼¥­¡¼¡£¥É¥é¥Õ