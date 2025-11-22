が22日、ファンクラブサイトを更新。活動終了前ラストとなるコンサートツアーの名称と日程について5人が動画配信にそろって登場し発表した。ツアータイトルは「WeareARASHI」。2026年3月13日に大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）から始まり、東京、愛知、福岡、大阪の5大ドームを巡る。ラストは再び東京ドームに戻り5月31日に千秋楽を迎え、このツアー最終日をもっての活動が終了することになった。この発