親子で武士道の精神を学ぶ「武士道教室」が岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】武士道の精神を親子で学ぶ体験教室和装の着付け・礼法・殺陣の基本動作など「一つ一つの動きに思いが込められている」【岡山】 子どもたちの心の成長につながればと、和文化にふれる機会を創出する活動を続けている劇団「歴史新大陸」が開いたものです。 1回目のきょうは参加した小・中学生約20人が、和装の着付け、礼法、着物のたたみ方