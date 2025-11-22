岡山市北区の吉備津神社は、国宝の本殿・拝殿が再建されて今年で600年になります。その節目を記念した奉祝大祭がきょう（22日）行われ、朝から多くの参拝客が訪れました。 【写真を見る】吉備津神社で奉祝大祭本殿・拝殿の再建600年を記念水戸岡鋭治さんが手がけた35種類の記念品販売も【岡山】 雅楽の深くやわらかい音色が境内を包み込みます。 今年は、吉備津神社の本殿・拝殿が再建してから600年の節目の年。 神前では