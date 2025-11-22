2025年8月、岐阜県各務原市で男性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は最初にはねた車の後続車の運転手4人を、ひき逃げなどの疑いで書類送検しました。警察によりますと、書類送検されたのは19歳から38歳の男女4人です。4人は8月13日深夜、各務原市鵜沼三ツ池町の国道で、路上に倒れていた新聞配達員の男性(当時66)を車でひいて死亡させ、救護せずにその場から逃げた疑いが持たれています。当時、男性は原付バイクで走行