ソフトバンクの柳田悠岐が22日、福岡県筑後市のファーム施設で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」に出席した。子どもたちに打撃を指導。質問を受ける場面もあった。野球少年から「一番対戦したくない投手は？」と問われると、今季沢村賞を獲得した日本ハム・伊藤大海の名前を挙げた。柳田は「すごく球が強い。レベルが高いピッチャー」と説明。くしくもこの日、日本ハムの新庄剛志監督は来季の開幕投手に伊藤を指