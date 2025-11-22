＜大王製紙エリエールレディス3日目◇22日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞硬くて、速いグリーン、激ムズのピン位置に多くの選手が苦しめられた。バーディ合戦、伸ばし合いが常のエリエールGC松山が、この日は超難関コースと化した。【写真】渋野日向子らとドレスアップした木戸愛出場した53人の平均スコアは72.3774。2020年にパー71となって以降、決勝ラウンドのスコアがオーバーパーとなったのは21