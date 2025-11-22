ツルの越冬地、出水平野で22日朝、ツルの羽数調査が行われ、29シーズン連続の万羽ヅルが確認されました。22日朝、出水平野で行われた今シーズン初めての羽数調査には、鶴荘学園や高尾野中学校のツルクラブのメンバーなどおよそ100人が参加しました。望遠鏡などを使ってねぐらから飛び立つツルを数えます。調査の結果、ナベヅル 1万2267羽、マナヅル 949羽、それに5年ぶりにアネハヅル1羽などあわせて1万32