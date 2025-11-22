九州電力が設立した公益財団法人が22日、諫早市の森林で除草作業などを行いました。 諫早市大場町の「いさはや九電みらいの森」や、その周辺で行われた除草作業。 九州電力が設立した公益財団法人が環境保全活動の一環で主催し、諫早市の職員や大学生など約60人が参加しました。 公益財団法人では、これまで約4700本の広葉樹を植えるなど環境保全活動に取り組んできました。 (九電みらい財団 矢野 哲男事務局長) 「森を将来に