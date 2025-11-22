嵐が22日、「STARTOENTERTAINMENT」の公式サイトでラストツアーの日程を発表した。2026年3月13日に札幌からスタートする公演は全15公演。5大ドームで行われ、5月31日の東京ドームが最終日となる。発表されたツアーは5都市5大ドームで行われる全15公演。櫻井は「コンサートに参加できなかった多くの皆さまにも楽しんでいただけるよう生配信の準備も進めております」と発表した。最後に松本は「私たち嵐はこれからもファンの