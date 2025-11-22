花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）が22日、自身のインスタグラムを更新。思わぬ再会に声を弾ませた。志穂美は「え！大将〜！！大将だーーー！！」と投稿。デフリンピックの日本女子バレーの応援に駒沢に行った際に「思わず叫んでしまいました」という相手は、「なんとここでかつて1980年代フジテレビ『欽ドン！』でお世話になった大将こと萩本欽一さんにお会いし、びっくり！！」と説明した。「一緒