あすも高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、湿った空気の影響で、東北北部は雲が広がり、雨の降る所がありそうです。また関東も雲が広がりやすくなる所があり、沿岸部では雨の降る所があるしょう。あすの気温です。あす朝は、けさより冷え込む所があり、名古屋で6℃、新潟は5℃まで下がる見込みです。日中の気温は、あすも広い範囲でこの時季としては高く、東海や西日本は18℃〜20℃くらいまで上がる所が多くなりそ