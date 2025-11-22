南アフリカのラマポーザ大統領（左）と会談するトランプ米大統領＝5月、ワシントンのホワイトハウス（AP＝共同）【ワシントン、ヨハネスブルク共同】トランプ米政権は、22日に南アフリカで開幕した20カ国・地域首脳会議（G20サミット）の討議に米政府関係者を派遣しないと表明した。異例の「ボイコット」の背景には、トランプ大統領が根拠なく南アの白人迫害を主張し、黒人主導の南ア政府を一方的に敵視していることがある。南ア