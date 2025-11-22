■東京2025デフリンピック 水泳（22日、東京アクアティクスセンター）「息子の誕生日に金メダルを」水泳界のエース・茨隆太郎 日本で初めての開催となる東京2025デフリンピック。22日の水泳・200m個人メドレー決勝で5大会連続出場の茨隆太郎（31、SMBC日興証券）が、2分06秒11の1着で金メダルを獲得、大会2連覇を達成した。茨は400m自由形の銀メダル、200m自由形の金メダルに続き今大会3個目のメダルを獲得。デフリンピック通算と