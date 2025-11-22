大相撲九州場所１４日目（２２日・福岡国際センター）――２敗の大の里、豊昇龍の両横綱が相次ぎ敗れ、関脇安青錦と３人が３敗で並んで千秋楽へ。大の里は大関琴桜に右四つで寄り切られる完敗を喫し、豊昇龍は引き技で墓穴を掘り、安青錦に押し出された。安青錦は新入幕から５場所連続で１１勝。琴桜は勝ち越し。関脇王鵬は正代を押し出して６勝。小結高安は熱海富士を押し出し、７勝７敗で踏みとどまった。小結隆の勝は