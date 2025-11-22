マレーシアで特殊詐欺事件に関与したとして、日本人の男女14人が現地当局に拘束されたことが分かりました。マレーシアの捜査当局によりますと、北部ペナン州で20日、特殊詐欺に関与した疑いで日本人の男女14人を拘束しました。グループの拠点では、ほかに中国人4人も拘束されたということです。カンボジアやミャンマーなど東南アジア各地で特殊詐欺に関連した日本人グループの摘発が相次いでいて、マレーシアでも今年に入り、日本