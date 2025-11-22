高市首相は、G20（主要20カ国・地域）首脳会議の開催国である南アフリカに到着し、会議に出席します。最新情報について、現地からフジテレビ政治部・瀬島隆太郎記者が中継でお伝えします。会場には、各国首脳が続々と集まり、高市首相もまもなく到着するとみられ、焦点となる中国の李強首相も姿を見せています。まもなく始まるサミットはまず、経済成長をテーマにした会議が行われ、高市首相はロシアによるウクライナ侵攻などに触