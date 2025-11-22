改修前最後の常設展で並べられた作品＝１９日、川崎市岡本太郎美術館芸術家・岡本太郎の作品を展示する川崎市岡本太郎美術館（同市多摩区）は来年３月末から約３年間、展示室の老朽化に伴う改修工事を行い、展覧会の開催を休止する。改修前最後の常設展「岡本太郎生きることは遊ぶこと」が開かれており、同館の担当者は「幅広い年齢層に楽しんでもらえるように代表作をピックアップして紹介している」と来館を呼びかけている。