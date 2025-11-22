【モデルプレス＝2025/11/22】俳優の山時聡真が11月21日、自身のInstagramを更新。久しぶりに短髪にしたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】20歳「ちはやふる」俳優「爽やかでかっこいい」雰囲気ガラリイメチェン姿◆山時聡真、短髪スタイルを報告山時は「久しぶりに短髪になりました」とコメント。髪を切る前は前髪が鼻の半分ほどまで伸びていたが、現在は「ほぼ眉毛にかかるかかからないか」とし、新しいヘアスタイルを公