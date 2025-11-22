関東では、明日23日夜は沿岸部を中心に雨や雷雨となる所がありますが、日中のお出かけには大きな支障はなさそうです。また、24日(月・振休)も晴れて秋の行楽が楽しめるでしょう。しかし、25日(火)は雨となる所があり、短い周期で天気が変化する見込みです。気温は平年並みか平年より高めですが、朝と昼の寒暖差にお気をつけください。明日23日夜関東は所々で雨や雷雨明日23日、関東付近は気圧の谷となり、南岸に小さな低気圧も発