夫が資産のある家なのは決して悪いことではないけれど、なんかちょっと、ずーーっと引っかかる…。そのちょっとの違和感の通り、二人の関係は結婚後からドミノ倒しのように崩れ始めていくのです。夫が両親を大事にすること事態は悪いことじゃないけど、なんとなくただ義母の言いなりになっているだけの息子のような…。＞＞【まんが】資産家の夫は義母の伝書鳩(ウーマンエキサイト編集部)