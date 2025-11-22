ラップトリオ・Dos Monosが、自主企画として開催してきた「Theater D」を約2年ぶりに恵比寿LIQUIDROOMにて開催することを発表した。過去には∈Y∋やOMSBなど、国内の多彩なアーティストを迎えてきた本企画だが、Vol.5となる今回は現在のオルタナティブヒップホップの象徴的存在といえる2組をアメリカから招聘する。1組目は、ニューヨークを拠点に2003年から活動し、一貫して他に類をみないほど濃密な詩の世界と強力なラップ、ディ