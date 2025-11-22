神戸阪急(兵庫県神戸市中央区)で開催中の「Pantasy Christmas(パンタジークリスマス)」に、2025年12月10日(水)から25日(木)まで「リサとガスパール期間限定ショップ」がオープン(最終日は18時終了)！本館2階パティオステージ2のショップ会場では、手作りのあみぐるみや地元ブランドとのコラボアイテムなど、ここでしか手に入らないリサとガスパールグッズがそろう。ここでは注目アイテムを紹介しよう。【画像】神戸阪急に登場する