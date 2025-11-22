お赤飯の消費拡大への活動をおこなっている赤飯文化啓発協会は、2025年11月23日の"お赤飯の日"に、明治神宮参道「フォレストテラス明治神宮」脇でお赤飯を無料頒布します。原料の展示や歴史の紹介も11月23日は「勤労感謝の日」ですが、「お赤飯の日」でもあります。働く人や家族への「ありがとう」の気持ちを込め、みんなでお赤飯を食べてもらいたいという想いと、古来から"ハレの日"の食卓に欠かせなかったお赤飯の歴史や伝統を継