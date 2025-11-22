２１日、ミルジヨエフ氏（右）と握手を交わす王毅氏。（タシケント＝新華社記者／李任滋）【新華社タシケント11月22日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は21日、ウズベキスタンの首都タシケントで同国のミルジヨエフ大統領と会談した。２１日、王毅氏とミルジヨエフ氏の会談の様子。（タシケント＝新華社記者／李任滋）