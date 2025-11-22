２１日、東京の首相官邸前で高市氏の台湾発言に抗議する集会に参加する人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社シドニー11月22日】オーストラリア市民党のロバート・バーウィック全国委員長が20日、新華社の取材に応じ、日本の高市早苗首相による最近の発言は極めて破壊的で、日本の安全保障に無益であるばかりか、地域全体の安全も損なうとの見方を示した。バーウィック氏は、高市氏は長年にわたり日本の平和憲法の形骸化