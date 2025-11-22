◆天皇杯▽決勝町田３―１神戸（２２日・国立）町田が悲願の初タイトルを獲得した。天皇杯決勝で神戸を３―１で破った。前半６分にＭＦ中山雄太の左クロスをＦＷ藤尾翔太が頭で合わせて先制すると、同３２分にはＦＷ相馬勇紀がエリア内に入ったところで左足を振り抜き、追加点。さらに後半１１分にはエリア外から藤尾が左足シュートをゴール右上に決めて試合を決めた。１９７７年に町田市の小学生の選抜チーム「ＦＣ町田