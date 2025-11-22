緑のフクロウ「デュオ」でお馴染みの語学学習アプリ「Duolingo（デュオリンゴ）」が、今回はアプリの世界観を飛び出し、いつでも立ち寄れる「コンビニ」をモチーフに、リアル店舗を展開。日本初ポップアップストア「DUOMART（デュオマート）」が、12月18日から12月30日の期間、東京・渋谷に登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「いつでも学べるアプリ」と「コンビニ」の共通点をリアルに表現