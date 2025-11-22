◆大相撲九州場所１４日目（２２日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、新関脇・安青錦（安治川）に押し出され、３敗目。安青錦は３敗で首位に並ぶ。連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に寄り切られ、３敗に後退した。関脇・王鵬（大嶽）は、西前頭５枚目・正代（時津風）を押し出し、６勝目。小結・高安（田子ノ浦）は、東前頭６枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を押し出し、７勝７敗。