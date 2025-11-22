日本ハムの新庄剛志監督が２２日、開幕投手に伊藤大海をサプライズ指名した。エスコンで開催されたファン感謝イベント「ＦＦＥＳ」に出席。来年３月２７日の開幕・ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で今季沢村賞を獲得したエースがマウンドに立つ。指揮官は「エスコン１発目が伊藤くんがいいかなと思ったけど、ソフトバンク戦だから、もう１回モイネロくんと伊藤くんで戦ってね、勢いつけてもらいたいなと思って。本当は