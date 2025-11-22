米大リーグが主催し、硬式少年少女野球全５団体所属の小学６年生以下の選手を対象にした全国決勝大会「ＭＬＢＣＵＰ２０２５ファイナルラウンド」が２２日、滋賀・大津市のマイネットスタジアム皇子山などでスタートした。今年１月にアスレチックスとマイナー契約を結び、傘下ルーキーリーグに所属する森井翔太郎内野手（１８）は１７、１８年大会を連覇した経験者で、思い出の大会に“がい旋”し、「本当に初心に帰れたと