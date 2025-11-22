気になるのは「今後」だ。首痛で途中棄権の渋野日向子は、米ツアー最終予選会に間に合うのか？ 専門家に聞いた「大王製紙エリエールレディス」第2日（愛媛・エリエールGC松山=6595ヤード・パー71）。ポイントランキング1位の佐久間朱莉（22）が10アンダーで首位をキープ。同2位の神谷そら（22）が予選落ちしたことで、佐久間の初の「年間女王」が決まった。「まさか年間女王が取れるところまでこれるとは思いませんでした。たく