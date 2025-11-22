高校生の女子相撲選手が、｢一日警察署長｣を務め、犯罪被害や交通事故の防止を呼びかけました。焼津警察署の｢一日署長｣を務めたのは、静岡･焼津市出身で静岡商業高校3年の平口幸芽さんです。平口さんは、女子相撲の国際大会 超軽量級で優勝するなど活躍しています。この日は、菊地署長から｢一日署長｣を委嘱され、「焼津市の安心安全に貢献できればと思います」とあいさつし、広報活動に出発。「焼津神社」では、国際電話による詐欺