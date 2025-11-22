沖縄県・南城市の古謝景春前市長（70）が、セクハラ疑惑をめぐる不信任決議案の再可決により、失職した。本人は女性職員に触れたことなどは認めつつも、セクハラ疑惑は否定。名誉を毀損（きそん）されたとして、人権救済を求めるとしている。【映像】セクハラを受けたシマダさんどこからがセクハラの“境界線”となるのか。『ABEMA Prime』では、セクハラ被害を受けた当事者が周囲に相談できない悩みを吐露し、識者は一度レッ