■全国の23日（日）の天気広く帯状の高気圧に覆われる見込みです。全国的に晴れる所が多く、お出かけ日和になりそうです。ただ、関東は、高気圧と高気圧に挟まれて沿岸部を中心に雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。また、東北北部は、湿った空気の影響で雲が多く、日本海側で雨の降る所がありそうです。青森県、秋田県付近は、大気の状態が非常に不安定になるため、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。朝の