「松竹JAPAN GP CONTEST 2025」が22日、都内で行われ、北海道の中学3年生、富居玲衣さん（とみい・れい＝14）がグランプリに選ばれた。応募総数は約8000人。名前を呼ばれた瞬間、みるみる涙。真っ赤な目でティアラを頭上に受け、「本当に、本当にうれしくて」と声を震わせた。両親や応援してくれた人への感謝を語り、「母に会ったら泣いちゃう」とまた涙。「これから、精いっぱい自分らしく、唯一無二の女優となれるように頑張って