関西テレビは22日、同局の谷元星奈アナウンサー（30）が結婚したことを発表した。21日に婚姻届けを提出した。お相手は大学時代に出会った一般男性で1メートル90センチの長身。谷元アナと40センチの差があるという。東京と大阪で遠距離恋愛を育んできたが、結婚を機に大阪で共同生活を始めた。リリースで「私事で大変恐縮ですが、この度、結婚することになりました。これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなくより一