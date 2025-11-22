大阪市の御堂筋では、阪神タイガースの２年ぶりのセ・リーグ優勝を祝うパレードが開催され、選手らがファンの声援に応えました。（阪神タイガース藤川球児監督）「ファンの方が、いつも危ないときに『頑張れ』と背中を押してくださいました。本当にありがとうございます」今年、日本プロ野球史上最も早くリーグ優勝を決めた阪神タイガース。「六甲おろし」が流れる中、藤川監督や選手らは御堂筋の沿道に詰めかけた約２０万