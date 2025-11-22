嵐が22日、「STARTOENTERTAINMENT」の公式サイトでラストツアーの日程を発表した。2026年3月13日に札幌からスタートする公演は全15公演。5大ドームで行われ、5月31日の東京ドームが最終日となる。日程と名称が公式サイトで発表された同日、ファンクラブサイトも更新された。「嵐ファンクラブ会員の皆さまへコンサートツアーについてのご報告」と題して配信された動画には、左から大野智、櫻井翔、松本潤、相葉雅紀、二宮和也