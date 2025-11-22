阪神は22日、第54回三井ゴールデングラブ賞受賞記念グッズを23日から販売すると発表した。今季は村上、坂本、大山、中野、佐藤輝、近本、森下とリーグ新記録となる7人が同賞を受賞。各選手のTシャツ、フェイスタオル、キーホルダー、タペストリーをチームショップアルプス、阪神公式オンラインショップ・T―SHOPなどで販売する。