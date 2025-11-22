箱根を沸かせた男が、今度は“声”で大舞台に帰ってきた。 11月22日、東京・町田GIONスタジアムで行われた「コラントッテpresents MARCH対抗戦2025」に元青山学院大学主将で、今春FBC福井放送に入社した田中悠登アナウンサーが登場した。【映像】初々しい…田中アナの初実況かつてチームを箱根駅伝総合優勝・2連覇に導いた精神的支柱も、この日ばかりは様子が違った。 オープニングで恩師・原晋監督の隣に並んだ田中アナ。ユニ