ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は5日目を終えた。宮脇遼太（27＝福岡）が5日目10R準優でコンマ01のタッチスタートから逃げ切り勝ち。優出一番乗りを決めた。「コンマ10くらいの感じで踏み込んだんですが、あんなに早かったとは…。それだけ行き足もいいのかな。グリップする感じもあるし、道中の足もいいです」今節は序盤3連勝の時点で「早く初優勝したい」と話していたが、現実味を