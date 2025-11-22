G20首脳会議のプレスセンターを歩く関係者＝22日、南アフリカ・ヨハネスブルク（共同）【ヨハネスブルク共同】日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域首脳会議（G20サミット）が22日、南アフリカのヨハネスブルクで開幕した。初めて参加した高市早苗首相は「自由で開かれたインド太平洋」実現の重要性を各国・地域の首脳と共有したい考えだ。G20の議論を左右する米国のトランプ政権は欠席を表明しており、23日の閉幕までに